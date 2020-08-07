За прошедшие сутки в России умерли 119 человек, у которых подтвержден коронавирус COVID-19
7 августа 2020, 11:38[ «Аргументы Недели» ]
За прошедшие сутки в России скончались 119 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Новые данные по коронавирусу SARS-CoV-2 привел сегодня, 7 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Всего с начала распространения COVID-19 умерли 14 725 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Выздоровели после заражения более 683 тысяч россиян.
Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 5 241.
По мнению одного из бывших медиков ВОЗ, Ларри Бриллианта, эпидемия коронавируса продлится ещё, как минимум, четыре года и будет постоянно появляться в разных регионах планеты.
6 августа стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат от новой коронавирусной инфекции.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.