За прошедшие сутки в России умерли 119 человек, у которых подтвержден коронавирус COVID-19

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7 августа 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

скорая помощь, фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

За прошедшие сутки в России скончались 119 человек, у которых была выявлена коронавирусная инфекция COVID-19. Новые данные по коронавирусу SARS-CoV-2 привел сегодня, 7 августа, оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего с начала распространения COVID-19 умерли 14 725 человек, у которых был подтвержден коронавирус. Выздоровели после заражения более 683 тысяч россиян.

Число случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выросло на 5 241.

По мнению одного из бывших медиков ВОЗ, Ларри Бриллианта, эпидемия коронавируса продлится ещё, как минимум, четыре года и будет постоянно появляться в разных регионах планеты.

6 августа стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат от новой коронавирусной инфекции.