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6 августа 2020, 23:43 [ «Аргументы Недели», Александр Крохмаль, Журналист ]

Фото: cоцсети

Эксперты из ВОЗ в последнее время весьма прославились своим пессимизмом в отношении коронавируса. Администрация Гебрейезуса не раз заявляла, что человечество ещё только в самом начале пандемии. Всё самое худшее ещё может случиться. Как говорится, впереди нас всех могут ждать тёмные времена.

По мнению одного из бывших медиков ВОЗ, Ларри Бриллианта, эпидемия продлится ещё, как минимум, четыре года и будет постоянно появляться в разных регионах планеты. Погибнуть могут десятки миллионов людей. Бриллиант всё же надеется, что в скором времени будут изобретены всевозможные вакцины, и уже через пять лет распространение вируса окончательно остановится.

В ВОЗ так же пессимистично рассуждают о уже готовых разработках против «ковида» из Российской Федерации. Недавно представитель организации, Кристиан Линдмайер, сильно усомнился в российской вакцине. «Мы не видели никаких официальных данных на этот счёт», - заявляет эксперт, «Мы не знаем, будет ли эта вакцина вообще признана». Российский инвестиционный фонд (РФПИ) ожидает, что долгожданное лекарство будет зарегистрировано уже в ближайшие десять дней. И в скором времени мир узнает о подробностях заветного «эликсира от короны». Массовая вакцинация на территории РФ планируется уже в начале октября месяца.

Однако в последнее большая часть стран мира уже давно сомневается в компетентности ВОЗ. Правительство США ещё в начале лета официально отказалось от финансирования организации. По мнению Дональда Трампа, бездарное и неэффективное противодействие коронавирусу и «китайский подхалимаж» со стороны ВОЗ привели к катастрофическим последствиям. В мире уже почти 20 миллионов заболевших. Число умерших превышает 700 000 человек. Администрация Гебрейезуса стремительно теряет доверие многих мировых стран, среди которых есть крупные сверхдержавы. Истинное происхождение коронавируса до сих пор не установлено.