Запатентован российский препарат от коронавируса

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6 августа 2020, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

фото: таблетки, pixabay.com

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило патент на отечественный препарат от новой коронавирусной инфекции. Об этом стало известно в четверг, 6 августа.

«Свою разработку они назвали "лейтрагин". В ходе исследований они подтвердили, что "лейтрагин" способен предотвратить или смягчить "цитокиновый шторм" – массивный выброс провоспалительных веществ, приводящий к развитию тяжелых респираторных и общих системных нарушений у пациента с новой коронавирусной инфекцией», - пояснила руководитель ведомства Вероника Скворцова.

Специалисты отметили, что это первый и единственный в мире «агонист дельта-опиоидных рецепторов, который вышел в практическую медицину». В ходе исследования они выяснили, что лекарство под исходным названием «даларгин» играет активную роль в процессах заживления и регенерации тканей.

После завершения клинических исследований и регистрации препарата в Минздраве, ФМБА России сможет наладить массовое производство созданного ими препарата, уточнили в Роспатенте.