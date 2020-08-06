Лекарство от коронавируса и других болезней. Чудо-настойку из рептилий делали прямо в московской аптеке
6 августа 2020, 14:45[ «Аргументы Недели» ]
Лекарства из мертвых рептилий делали в гомеопатической аптеке на Мосфильмовской улице в Москве. По данным Росздрава чудодейственное лекарство от коронавируса было обнаружено во время контрольной закупки.
Также в этой аптеке продавали и препараты, которые, якобы, исключают риск заразиться коронавирусом. «Сотрудник аптеки заявил, что неизвестную жидкость из сосуда с мертвыми рептилиями рекомендуется принимать детям для лечения абсолютно любых заболеваний», — говорится в сообщении Росздравнадзора.
Препараты были арестованы, а вот чудо-жидкость из ящериц сотрудница аптеки успела уничтожить, как вариант, чтобы заветный рецепт не достался никому, а скорее, чтобы избежать официальной экспертизы. Теперь владельцам аптеки грозит куча административных штрафов - от нарушения лицензионных требований до незаконного производства лекарств.
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