Чем занимался Михаил Ефремов сегодня в зале суда

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6 августа 2020, 19:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Teleprogramma.pro

Михаил Ефремов, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На втором заседании по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы актер занимался творчеством. Обвиняемый в смертельном ДТП Ефремов что-то увлеченно писал и рисовал, прикрывая кепкой процесс.

Нарисованное артист складывал вдвое, очень аккуратно, рисунком внутрь, чтобы никто не подсмотрел, что там изображено. Получившееся Ефремов уложил стопочкой. Что там, увы, посмотреть нельзя: вести фото- и видеосъемку в зале запрещено.

В ходе судебного заседания в Пресненском районном суде актер Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя на представленных видеозаписях после смертельного ДТП с его участием в центре Москвы.

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