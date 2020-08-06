Чем занимался Михаил Ефремов сегодня в зале суда

На втором заседании по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде Москвы актер занимался творчеством. Обвиняемый в смертельном ДТП Ефремов что-то увлеченно писал и рисовал, прикрывая кепкой процесс.
Нарисованное артист складывал вдвое, очень аккуратно, рисунком внутрь, чтобы никто не подсмотрел, что там изображено. Получившееся Ефремов уложил стопочкой. Что там, увы, посмотреть нельзя: вести фото- и видеосъемку в зале запрещено.
В ходе судебного заседания в Пресненском районном суде актер Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя на представленных видеозаписях после смертельного ДТП с его участием в центре Москвы.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.