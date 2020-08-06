Ефремов сомневается, что на видео после ДТП изображен он
6 августа 2020, 17:52[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В ходе судебного заседания в Пресненском районном суде актер Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя на представленных видеозаписях после смертельного ДТП с его участием в центре Москвы.
Все кадры продемонстрировали на большом компьютерном экране в зале суда. На некоторых из них Ефремов признался, что выпивал перед тем, как сесть за руль, и в транспортном средстве в момент аварии находился тоже он.
Однако на вопрос адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, узнает ли себя актер на кадрах, он ответил: «С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд».
Кроме того, Ефремов отметил, что не может признать себя виновным в аварии, поскольку «ничего не помнит».
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