Ефремов сомневается, что на видео после ДТП изображен он

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6 августа 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В ходе судебного заседания в Пресненском районном суде актер Михаил Ефремов заявил, что «с трудом» узнает себя на представленных видеозаписях после смертельного ДТП с его участием в центре Москвы.

Все кадры продемонстрировали на большом компьютерном экране в зале суда. На некоторых из них Ефремов признался, что выпивал перед тем, как сесть за руль, и в транспортном средстве в момент аварии находился тоже он.

Однако на вопрос адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, узнает ли себя актер на кадрах, он ответил: «С трудом. Это преждевременно говорить. Мистер Хайд».

Кроме того, Ефремов отметил, что не может признать себя виновным в аварии, поскольку «ничего не помнит».

В суде также выступили свидетели.