Ефремов после аварии признался, что был пьяный за рулем

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6 августа 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

В Пресненском районном суде на большом экране компьютера показали видеозаписи, на кадрах которых актер Михаил Ефремов после аварии признался, что был за рулем попавшего в ДТП транспортного средства.

Во время просмотра роликов рядом с Ефремовым находятся его адвокаты и прокуроры с представителями потерпевших. Отмечается, что на одной из записей правоохранитель спрашивает, был ли актер за рулем автомобиля, попавшего в ДТП, на что тот отвечает: «Да». Кроме того, Ефремов признался, что выпивал перед трагедией.

Ранее сообщалось, что актер внимательно изучает представленные кадры, но никак не реагирует на них.

В суде также выступили свидетели.