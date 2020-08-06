На суде Ефремову показали видео, на котором он ходит пьяный после ДТП
6 августа 2020, 15:50[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
На судебном заседании по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова в качестве доказательства показали видеозаписи, на кадрах которых актер предстаёт пьяным и шокированным после попадания в аварию.
В суде были проиграны ролики, которые снимали очевидцы в день трагедии. Отмечается, что на некоторых из них слышны нецензурные комментарии в адрес Ефремова, который ходит вокруг своей машины и автомобиля погибшего – Сергея Захарова.
Актер внимательно просмотрел кадры, но свое отношение к увиденному пока не высказал.
Ранее сотрудник ДПС рассказал, что у Ефремова наблюдались признаки состояния опьянения – от него пахло спиртным, походка была неустойчивой.
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