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На суде Ефремову показали видео, на котором он ходит пьяный после ДТП

, 15:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

На суде Ефремову показали видео, на котором он ходит пьяный после ДТП
фото: Михаил Ефремов, Nadir Muratov/globallookpress.com

На судебном заседании по делу о смертельном ДТП в центре Москвы с участием Михаила Ефремова в качестве доказательства показали видеозаписи, на кадрах которых актер предстаёт пьяным и шокированным после попадания в аварию.

В суде были проиграны ролики, которые снимали очевидцы в день трагедии. Отмечается, что на некоторых из них слышны нецензурные комментарии в адрес Ефремова, который ходит вокруг своей машины и автомобиля погибшего – Сергея Захарова.

Актер внимательно просмотрел кадры, но свое отношение к увиденному пока не высказал.

Ранее сотрудник ДПС рассказал, что у Ефремова наблюдались признаки состояния опьянения – от него пахло спиртным, походка была неустойчивой.

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