Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

На слушании по делу Ефремова произошла драка с участием журналистки

, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

На слушании по делу Ефремова произошла драка с участием журналистки
Фемида. Фото: pixabay.com

Во время судебного заседания по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова произошла драка. Отмечается, что в потасовке принимала участие сотрудница СМИ.

В ходе трансляции заседания несколько женщин громко шуршали пакетами и шумели, тогда журналистка сделала им замечание и попросила вести себя тише. Женщины просьбу решили не выполнять, в результате между ними и журналисткой началась драка, в итоге женщины повалили друг друга на пол.

Ранее адвокат Александр Островский заявил, что Ефремов стал «жертвой» своего защитника. Юрист отметил, что отрицание Ефремовым очевидных вещей лишь ухудшает отношение суда к нему.

АБ

Армия

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская армия накрыла смертоносным артиллерийским огнем протурецкую оппозицию

Сирийская арабская армия (САА) в четверг повергла сильному артиллерийскому обстрелу позиции джихадистов вблизи турецкой границы в провинции Латакия, поразив позиции и ряд военных объектов, принадлежащих протурецкой группировке боевиков в этом районе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью