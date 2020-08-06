На слушании по делу Ефремова произошла драка с участием журналистки

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6 августа 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

Фемида. Фото: pixabay.com

Во время судебного заседания по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова произошла драка. Отмечается, что в потасовке принимала участие сотрудница СМИ.

В ходе трансляции заседания несколько женщин громко шуршали пакетами и шумели, тогда журналистка сделала им замечание и попросила вести себя тише. Женщины просьбу решили не выполнять, в результате между ними и журналисткой началась драка, в итоге женщины повалили друг друга на пол.

Ранее адвокат Александр Островский заявил, что Ефремов стал «жертвой» своего защитника. Юрист отметил, что отрицание Ефремовым очевидных вещей лишь ухудшает отношение суда к нему.