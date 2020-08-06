Почетный адвокат России считает, что Ефремов стал «жертвой» своего защитника
6 августа 2020, 07:16[ «Аргументы Недели» ]Источник: НСН
Почетный адвокат России Александр Островский оценил стратегию защиты Михаила Ефремова. Он назвал актера «жертвой» своего же адвоката. «Я все это воспринимаю через призму вероятного психологического заболевания адвоката Пашаева», - заявил Островский.
Юрист отметил, что отрицание Ефремовым очевидных вещей лишь ухудшает отношение суда к нему. Эксперт считает, что если бы Ефремов добровольно признался, это могло бы стать смягчающим обстоятельством и дать актеру шанс надеяться на условное осуждение или колонию поселения.
«Пашаев, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат. Поэтому я считаю, что Ефремов находится в руках шарлатана, и для меня это очень печально и жалко», - сказал Островский.
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