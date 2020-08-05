Маргарита Симоньян назвала дело Михаила Ефремова «отвратнейшим фарсом»

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5 августа 2020, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Маргарита Симоньян, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян назвала фарсом дело Михаила Ефремова и заявила, что актер все равно сядет в колонию, но уже "опозоренным". Она поделилась своим мнением на своей странице в Facebook.

Главред RT считает, что Ефремову следовало бы раскаяться, признать вину и попросить прощения. Потом отъехал бы "в какую-нибудь вегетарианскую колонию-поселение на обычный по этой статье срок. А так - отъедет все равно, но уже опозоренным", - написала Симоньян.

Эльман Пашаев заявил, что он является автором текста видеообращения Ефремова. Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельной аварии, случившейся на Садовом кольце.