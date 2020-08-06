Свидетель рассказал, был ли кто-то в машине с Ефремовым

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6 августа 2020, 16:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

Свидетель обвинения Владислав Женжебир в ходе рассмотрения дела в Пресненском районном суде заявил, что лично видел, как актера Михаила Ефремова выводили с водительского места его машины после ДТП в центре Москвы.

«Я ехал на своей машине за джипом Cherokee, водитель которого дважды создавал аварийные ситуации. Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с Lada. Я затормозил и подбежал к месту аварии, после чего увидел, как водителя выводят из внедорожника», - вспоминает он.

Женжебир отметил, что мужчина был в пиджаке, а потом он услышал крики: «Это Ефремов». Он добавил, что актер был один в машине, и никто из очевидцев не видел второго человека: «Сам Ефремов тоже не спрашивал, где его пассажир, и не вел себя так, будто ехал с кем-то еще». По его словам, он присел на бордюр и попросил у него сигарету.

Кроме того, на вопрос адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, можете ли вы утверждать, что человек, которого вывели с водительского места Ефремов, свидетель с уверенностью ответил: «Да».

Женжебир подтвердил, что после аварии был на двух ток-шоу, где познакомился с Добровинским.

Однако другая свидетельница, которая оказалась на месте аварии, сообщила, что актер находился в момент аварии на заднем сиденье своей машины.