Врач, свидетельница по делу Ефремова: актер сидел на заднем сиденье машины
6 августа 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Сегодня во время судебного заседания по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова одна из свидетельниц, которая оказалась на месте аварии, сообщила, что актер находился в момент аварии на заднем сиденье своей машины.
Женщина - врач, после ДТП она подбежала к находившемуся в перевернутой "Ладе" Сергею Захарову. Он находился в сознании, медик сказала тем, кто пытался оказать помощь, его не трогать до приезда "Скорой". При этом она видела, что Ефремов был в своем автомобиле сзади, после чего вышел к полицейским, которые забрали его к себе в машину.
Во время судебного заседания по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова произошла драка.
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