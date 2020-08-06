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Собчак оштрафована за участие в акции в поддержку Сафронова

, 17:30 [ «Аргументы Недели» ]

Собчак оштрафована за участие в акции в поддержку Сафронова
Ксения Собчак, фото из vk.com/sobchak

Мещанский районный суд Москвы оштрафовал телеведущую Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за участие в пикетах в поддержку , которые проходили 7 июля у здания ФСБ на Лубянке.

Собчак 7 июля пришла к зданию ФСБ на Лубянке в Москве в футболке "Свободу Ивану Сафронову". Помимо телеведущей там были задержаны еще несколько журналистов и активистов: главред издания "Холод" Таисия Бекбулатова, экс-журналистка "Коммерсанта" Арина Бородина, телеведущая Ксения Собчак, главный редактор Telegram-канала "База" Никита Могутин и журналистка RT Мария Баронова и другие.

По словам самой Собчак, в пикете она не участвовала. Комментариев телеведущей по поводу штрафа пока нет.

Видео, как у здания ФСБ на Лубянке задержали Ксению Собчак.

ФСБ не стала раскрывать защите Сафронова суть его обвинения.

НС

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