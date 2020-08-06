Собчак оштрафована за участие в акции в поддержку Сафронова
6 августа 2020, 17:30[ «Аргументы Недели» ]
Мещанский районный суд Москвы оштрафовал телеведущую Ксению Собчак на 20 тысяч рублей за участие в пикетах в поддержку , которые проходили 7 июля у здания ФСБ на Лубянке.
Собчак 7 июля пришла к зданию ФСБ на Лубянке в Москве в футболке "Свободу Ивану Сафронову". Помимо телеведущей там были задержаны еще несколько журналистов и активистов: главред издания "Холод" Таисия Бекбулатова, экс-журналистка "Коммерсанта" Арина Бородина, телеведущая Ксения Собчак, главный редактор Telegram-канала "База" Никита Могутин и журналистка RT Мария Баронова и другие.
По словам самой Собчак, в пикете она не участвовала. Комментариев телеведущей по поводу штрафа пока нет.
Видео, как у здания ФСБ на Лубянке задержали Ксению Собчак.
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