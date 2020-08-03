ФСБ не стала раскрывать защите Сафронова суть его обвинения
3 августа 2020, 22:03[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
Следователь ФСБ отклонил ходатайство адвокатов советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в котором они просили раскрыть суть обвинения в отношении него. Об этом рассказал его адвокат Иван Павлов.
Адвокат пояснил, что до окончания предварительного следствия ФСБ не будет объяснять, в чем именно обвиняют Сафронова. Так как предварительное следствие по делам данной категории длится обычно от года до 1,5 лет, "следующие новости по делу Сафронова могут появиться не очень скоро", отметил Павлов.
Бывший корреспондент "Коммерсантъ" и "Ведомостей" и действующий советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.
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