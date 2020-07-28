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28 июля 2020, 18:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Иван Сафронов, фото: twitter.com/kommersant

Бывший корреспондент "КоммерсантЪ" и "Ведомостей" и действующий советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов отказался от сделки со следствием. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

"Следователь предлагал ему сделку, в рамках которой тот должен был бы признать вину и получить не более двух третей от максимального наказания, то есть 10 лет. Это было озвучено еще 13 июля. Сафронов от этого предложения отказался", - сказал он. Следователь очень хотел, по словам адвоката, чтобы Иван рассказал о своих источниках. Павлов напомнил, что "следствие категорически отрицает какую-то связь обвинения с журналистской деятельностью Ивана, а здесь получается, интерес представляют источники его информированности".

Вчера, 26 июля, у Ивана Сафронова заподозрили заражение коронавирусом и вернули его на карантин. Председатель Совета при президенте по правам человека отметил, что «логики в предложении изменить арестованному меру пресечения в этой ситуации он не видит»