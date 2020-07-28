Фадеев не считает коронавирус причиной освобождать Сафронова из СИЗО
28 июля 2020, 12:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев не считает подозрение на заражение коронавирус причиной для изменения меры пресечения советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.
По его словам, если у заболевших легкая форма, то люди лечатся дома, если тяжелая – направляют в больницу. Если у Сафронова будет тяжелее – его переведут в больницу, сказал Фадеев, отметив, что «логики в предложении изменить арестованному меру пресечения в этой ситуации он не видит», а с учетом резонансности дела, «власти сделают все возможное, чтобы Сафронов выздоровел».
Фадеев также заявил, что члены СПЧ, скорее всего, еще посетят Сафронова в СИЗО.
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