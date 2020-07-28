Фадеев не считает коронавирус причиной освобождать Сафронова из СИЗО

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28 июля 2020, 12:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Валерий Фадеев. Фото: сайт СПЧ

Председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев не считает подозрение на заражение коронавирус причиной для изменения меры пресечения советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову.

По его словам, если у заболевших легкая форма, то люди лечатся дома, если тяжелая – направляют в больницу. Если у Сафронова будет тяжелее – его переведут в больницу, сказал Фадеев, отметив, что «логики в предложении изменить арестованному меру пресечения в этой ситуации он не видит», а с учетом резонансности дела, «власти сделают все возможное, чтобы Сафронов выздоровел».

Фадеев также заявил, что члены СПЧ, скорее всего, еще посетят Сафронова в СИЗО.