Москалькова посетила в СИЗО Сафронова и Фургала

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20 июля 2020, 22:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Татьяна Москалькова, фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в понедельник посетила в СИЗО "Лефортово" журналиста Ивана Сафронова, бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и проходящего по его делу Николая Мистрюкова.

Обвиненный в госизмене журналист Иван Сафронов не может смотреть телевизор у себя в камере. Антенна, которую ему передали, не ловит сигнал из-за слишком толстых стен. Кстати, его карантин (14 суток) скоро заканчивается, поэтому в скором времени его переведут в новую камеру и подберут ему соседа. Ему выдали новую нормальную подушку, так что теперь он спит хорошо.

Татьяна Москалькова встретилась в том числе с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

По ее словам, все проведанные сегодня заключенные говорят о доброжелательном отношении со стороны сотрудников учреждения, подтверждают, что кормят хорошо и что медпомощь оказывается в полном объеме. Уполномоченный уточнила, что "по вопросам, которые были заданы, дала разъяснения и сделала запросы руководителям следственных органов и в администрацию СИЗО Лефортово".