«Она убедила, что он болен СПИДом», любовница убитого женой питерского рэпера Энди Картрайта дает показания

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6 августа 2020, 13:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Адвокаты жены убитого музыканта Энди Картрайта заявили, что у рэпера не было любовницы, а потому о мести из ревности и речи быть не может. Однако следователи допросили Надежду Романенко, которая встречалась с рэпером около двух лет.

По словам девушки, они познакомились ещё 6 лет назад. А незадолго до гибели, весной этого года, Энди Картрайт сделал ей предложение. Он хотел уйти от жены, но та не давала развода. Любые разговоры о разводе заканчивались нервными срывами Марины. Она могла взять ребенка на руки, «трясти им» и кричала: «Cкажи это ему!». Как-то Кохал даже смогла убедить супруга, что он болеет СПИДом. Надя предполагает, что так Марина пыталась отвадить от неё своего мужа. По словам Нади однажды она даже побрилась и перекрасилась, чтобы стать похожей на любовницу мужа. Вернуть рэпера это не помогло, но женщина боролась за сохранение семьи всеми правдами и неправдами, пока, похоже, не решилась на убийство и не расчленила тело мужа совершенно странным образом.

«Я старалась не проходить рядом с их домом, потому что Кохал неадекватна. Я очень боюсь за свою жизнь, потому что считаю, что Кохал не могла одна совершить такое преступление, а также у неё есть друзья и родственники, которые могут мне отомстить за то, что я дала показания», - цитирует девушку издание «Baza».