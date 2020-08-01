«Она что, хотела его съесть?», странные подробности убийства музыканта Энди Картрайта

Аргументы Недели → Общество 13+

1 августа 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Убийство известного музыканта Энди Картрайта обрастает самыми странными и несуразными подробностями. Сначала общественность шокировало, что жена знаменитости Марина Кохал пыталась скрыть его смерть самым изощренным способом. Девушка расчленила труп мужа и расфасовала по пакетам.

Разрезать погибшего на части Марине помогала ее мать. Кроме того, в деле появилось несколько странных зацепок. Так, криминалисты отметили, что все конечности были отпилены практически идеально. Можно было бы предположить, что труп расчленял профессиональный патологоанатом. Однако это далеко не самая страшная деталь трагедии. СМИ выяснили, что девушка зачем-то постирала внутренние органы погибшего мужа в стиральной машинке, а отрубленные части тела обваляла в соли.

«Она что, собиралась его съесть?», - задают резонный вопрос пользователи сети, а поклонники и друзья пары до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Мне казалось, у них так все замечательно, для меня это шок. Насколько я знаю, никаких проблем у него с наркотиками не было. Он очень любил свою девушку и был неконфликтным человеком. С ним всегда можно было побеседовать», — цитирует рэпера Рэпер Obe 1 Kanobe канал «Закулисье». Кроме того, если Энди и страдал от депрессии, это было трудно заметить, так как он привык скрывать свои проблемы и всегда улыбался.