Жесткое наказание за измену. Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице, за что и был убит

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]

Энди Картрайт, которого убила и расчленила собственная супруга, собирался развестись с женой и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после изучения переписки артиста.

В сообщениях есть даже адрес разлучницы, у которой Энди несколько раз оставался ночевать и, похоже, не скрывал измен. Марина Кохал ревновала и угрожала расправой любовнице. Сообщения она писала самому супругу и обещала, что, если он уйдёт из семьи, его новой возлюбленной не поздоровится. Также Марина угрожала, что в случае развода сделает всё, чтобы Энди не виделся с их общим ребёнком.

В телефоне обвиняемой помимо переписок, которые изначально были удалены, и спецам пришлось их восстанавливать были обнаружены и фото болотистой местности, куда, предположительно, она планировала вывезти останки мужа. Но вот зачем она стирала его внутренние органы в машинке, до сих пор не понятно.