Жесткое наказание за измену. Энди Картрайт собирался развестись с женой и уйти к любовнице, за что и был убит
3 августа 2020, 20:56[ «Аргументы Недели» ]
Энди Картрайт, которого убила и расчленила собственная супруга, собирался развестись с женой и уйти к любовнице. К такому выводу пришли следователи после изучения переписки артиста.
В сообщениях есть даже адрес разлучницы, у которой Энди несколько раз оставался ночевать и, похоже, не скрывал измен. Марина Кохал ревновала и угрожала расправой любовнице. Сообщения она писала самому супругу и обещала, что, если он уйдёт из семьи, его новой возлюбленной не поздоровится. Также Марина угрожала, что в случае развода сделает всё, чтобы Энди не виделся с их общим ребёнком.
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