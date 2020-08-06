Стало известно, в каких регионах России чиновники получают самые высокие зарплаты
6 августа 2020, 10:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Согласно исследованию, за второй квартал 2020 года число вакансий на госслужбе выросло на 20%, а в годовом выражении на 43%.
Наиболее высокие зарплаты в РФ получают госслужащие в Москве и Санкт-Петербурге, а самые низкие - в Саратове и Ульяновске.
Больше всего вакансий на госслужбе размещено в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. Быстрее всего их количество росло в Омске (+450% за год), Екатеринбурге (+125%), Барнауле и Тольятти – в два раза.
Наиболее высокие средние зарплаты платят госслужащим в Москве - 50 тысяч рублей, Санкт-Петербурге - 41,5 тысячи рублей и Барнауле - 40 тысяч рублей. Самые низкие зарплаты они получают в Воронеже - 24,2 тысячи рублей, Саратове - 23,9 тысячи рублей, Ульяновске - 23,8 тысячи рублей.
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