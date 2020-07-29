«Серые» доходы российских чиновников предлагают изымать в бюджет
29 июля 2020, 12:15[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников.
В частности, предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях «такого лица, его супруги и несовершеннолетних детей, в случае, если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года», говорится в документе.
Условие для де-факто конфискации – человек не может представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения активов. Если предложение будет одобрено и появится соответствующий закон, то новация коснется только тех, кто обязан сдавать декларации.
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