«Серые» доходы российских чиновников предлагают изымать в бюджет

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29 июля 2020, 12:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Здание Минюста РФ. Фото: сайт Минюста РФ

Минюст предложил изымать в бюджет не подтвержденные документально доходы и имущество чиновников.

В частности, предусматривается установление механизма, позволяющего обращать в доход РФ денежные средства, поступившие на счета в банках и иных кредитных организациях «такого лица, его супруги и несовершеннолетних детей, в случае, если сумма таких денежных средств превышает общий доход этих лиц за отчетный период и предшествующие ему два года», говорится в документе.

Условие для де-факто конфискации – человек не может представить достоверные сведения, подтверждающие законность получения активов. Если предложение будет одобрено и появится соответствующий закон, то новация коснется только тех, кто обязан сдавать декларации.