В декларациях - пусто, а на деле - густо. Чиновники, которые

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4 июля 2020, 15:19 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Никого уже не удивляет одна из главных тенденций современной России – прятать деньги от государства. Но роскошь чиновников, при мизерных цифрах в декларация как ни крути – уголовное преступление. Однако на сокрытии доходов «слуги народов» попадаются все чаще, но далеко не всегда за этим следует хоть какая-то реакция правоохранительных органов.

Талия Хабриева – бывшая чиновница, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, на первых полосах таблоидов, но не потому, что она одна из главных разработчиков основного закона страны, а потому что у нее дом с земельным участком площадью 2616 кв. метров, который расположен в элитном закрытом посёлке в Подмосковье «Третья охота» в Поздняково. Его рыночная стоимость составляет около 350 миллионов рублей и это цена без учета хозяйственной пристройки. В числе соседей Хабриевой по поселку — жена пресс-секретаря Путина Татьяна Навка, топ-менеджер «Русала» Елена Безденежных, жена депутата Госдумы от ЛДПР, президента федерации кёрлинга Анна Свищева. И как положено - в декларации Хабриевой это владение не указано. Кроме того, по данным открытого реестра Швейцарии, Хабриева владеет апартаментами площадью 118 кв. м в в Швейцарии неподалеку от Женевского озера, рыночная стоимость которой превышает 100 млн руб. По данным деклараций Хабриевой, совокупный доход ее семьи за восемь лет составил всего 201 миллионов рублей, т.е. если бы даже все ее родственники не ели и не пили все эти 8 лет, то все равно – на дом бы не хватило, что уж говорить про недвижимость за рубежом.

Максут Шадаев - министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ при довольно скоромных доходах - 5,5 миллионов рублей за 2017 год и 6,3 за 2018 оказался собственником квартиры в элитном ЖК «Barrin House» в Хамовниках стоимостью за 100 миллионов.

Соседом Шадаева по ЖК оказался глава Минтранса Евгений Дитрих, он в начале года приобрел квартиру площадью 203,7 кв. м и стоимостью около 230 миллионов рублей. Позволить себе приобрести столь дорогое жилье в месте «возрождения дворянских традиций» Дитрих не мог. Будучи замминистра, он декларировал годовой доход в размере 3-4 млн руб. Войдя в состав кабинета министров, стал получать больше: около 7 млн в год. Может у него жена миллионерша? А вот и нет, с 2015 по 2018 года Дитрих вместе с женой заработали в десять раз меньше стоимости квартиры – всего 22,8 миллиона рублей, т.ч. даже с министерской зарплатой ему пришлось бы копить на квартиру в Barrin House десятки лет пишет "Компромат.ру".