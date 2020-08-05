Минфин предлагает урезать расходы на образование и здравоохранение

Аргументы Недели → Общество 13+

5 августа 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: osnmedia.ru

Расчеты. Фото: сайт ГД.

Министерство финансов предложило сократить финансирование госпрограмм «Развитие образования» и «Развитие здравоохранения».

Как следует из «Методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности», в 2021-2022 годах необходимо сократить финансирование развития образования – в следующем году на 33,3 млрд рублей, в 2022 году − на 30,7 млрд. Правда, через три года Минфин предлагает вернуть в сферу 10,5 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил увеличить расходы на администрацию президента, параллельно урезав финансирование парламента.