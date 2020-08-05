В Совете Федерации не согласны с идеей Минфина сократить расходы на парламент
5 августа 2020, 14:35[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
У верхней палаты парламента России нет лишних средств, которые могли бы попасть под сокращение, предложенное Минфином. Об этом заявил глава комитета верхней палаты Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.
«Для того, чтобы принимать решения о сокращениях, необходимо найти источники, что сокращать. А просто предлагать какие-то проценты – это абсолютно не обоснованно», – отметил парламентарий.
Он также пояснил, что если снизить расходы на международную деятельность сенаторов, они не смогут ездить за границу для встреч с коллегами и не будут «отстаивать интересы России за рубежом», если сокращение коснется поездок в регионы России, то парламентарии «будут меньше встречаться с избирателями».
Минфин РФ предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание обеих палат парламента. В совокупности сокращение может составить 1,9 млрд рублей – до 7 млрд рублей.
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