Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
4 августа 2020, 07:19[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
В Роспотребнадзоре перечислили регионы, в которых зафиксирован наибольший уровень облучения жителей радоном – радиоактивный природный газ, выделяющийся из горных пород, почвы и ряда стройматериалов.
«Повышенные (в интервале от 5,0 до 10,0 мЗв/год) средние дозы облучения населения природными источниками ионизирующего облучения также характерны для жителей Республики Тыва (5,62 мЗв/год), Ставропольского (5,77 мЗв/год) и Забайкальского (7,35 мЗв/год) краев, Еврейской автономной области (6,55 мЗв/год) и Иркутской области (5,38 мЗв/год)», - сообщили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре уточнили, что радон, попадая в легкие человека, может спровоцировать развитие онкологии и является второй по массовости причиной рака легких после курения. Отмечается, что у курильщиков, регулярно подвергающихся воздействию радона, риск развития онкологии увеличивается в 25 раз.
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