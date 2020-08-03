В Роспотребнадзоре рассказали об опасности роста числа КТ-исследований
3 августа 2020, 10:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Коллективная доза облучения от исследований с помощью компьютерной томограммы за январь-март 2020 года в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области возросла в 1,5 раза. Об этом рассказал Роспотребнадзор.
Там отмечают: результаты, полученные на основе данных из этих регионов, показывают, что коллективная доза от КТ-исследований за март-июнь 2020 года возросла в полтора раза. Уточнятся: увеличение коллективной дозы может потенциально стать причиной радиационно-индуцированных заболеваний.
К росту числа компьютерных томографий привело распространение коронавируса.
Ранее сообщалось: в России уже провели более 29 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.
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