В России уже провели более 29 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию

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3 августа 2020, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Коронавирус. Фото: pixabay.com

Более 29 миллионов тестов на выявление коронавируса проведено в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также там уточнили: под медицинским наблюдением остаётся 252 403 человека. За минувшие сутки в России проведено 236 тысяч тестов на COVID-19.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в начале сентября три российские компании должны начать промышленный выпуск разработанной центром им. Гамалеи вакцины от коронавирусной инфекции.