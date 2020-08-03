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В России уже провели более 29 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию

, 10:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В России уже провели более 29 миллионов тестов на коронавирусную инфекцию
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Более 29 миллионов тестов на выявление коронавируса проведено в РФ. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Также там уточнили: под медицинским наблюдением остаётся 252 403 человека.  За минувшие сутки в России проведено 236 тысяч тестов на COVID-19.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в начале сентября три российские компании должны начать промышленный выпуск разработанной центром им. Гамалеи вакцины от коронавирусной инфекции.

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