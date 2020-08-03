Дегтярев охарактеризовал жителей Хабаровского края: «свободные и трудолюбивые»
3 августа 2020, 16:45[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обратился к российской общественности с просьбой "не демонизировать народ Хабаровского края" из-за продолжающихся несанкционированных митингов и акций.
По словам Дегтярева, в Хабаровском крае "живут свободные и трудолюбивые люди". После встреч с ними ему кажется, что он здесь родился и надеется получить шанс "стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык".
В пресс-службе врио губернатора отмечают, что выстроить диалог поможет народный совет, который предложил создать Дегтярев. Журналисты уже пообещали транслировать эти встречи в прямом эфире.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что не собирается навещать своего предшественника Сергея Фургала, который находится в московском СИЗО "Лефортово".
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