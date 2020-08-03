Дегтярев охарактеризовал жителей Хабаровского края: «свободные и трудолюбивые»

Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев, фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв обратился к российской общественности с просьбой "не демонизировать народ Хабаровского края" из-за продолжающихся несанкционированных митингов и акций.

По словам Дегтярева, в Хабаровском крае "живут свободные и трудолюбивые люди". После встреч с ними ему кажется, что он здесь родился и надеется получить шанс "стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык".

В пресс-службе врио губернатора отмечают, что выстроить диалог поможет народный совет, который предложил создать Дегтярев. Журналисты уже пообещали транслировать эти встречи в прямом эфире.

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что не собирается навещать своего предшественника Сергея Фургала, который находится в московском СИЗО "Лефортово".