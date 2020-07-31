Дегтярев не захотел навестить Фургала в СИЗО

31 июля 2020, 07:55[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев признался, что не собираешься навещать своего предшественника Сергея Фургала, который находится в московском СИЗО «Лефортово».
Дегтярев отметил, что в настоящее время у него есть много работы в Хабаровске. Он подчеркнул, что Фургала в СИЗО посещают общественные наблюдатели, ему регулярно сообщают об этом.
«Нет, я не собираюсь посещать Фургала в СИЗО, таких планов нет. Есть члены общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича, общаются с ним. Я регулярно получаю информацию по этой линии», - добавил врио губернатора региона.
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