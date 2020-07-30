Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
30 июля 2020, 12:00[ «Аргументы Недели» ]
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций. Своим мнением он поделился в интервью с продюсером телеканала RTVi Сергеем Шнуровым.
«Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», - пояснил он.
Дегтярев отметил, что в субботу на несанкционированной акции в Хабаровске правоохранителями было изъято «несколько единиц ножей и даже топор».
Напомним, что на Дальнем Востоке проходят митинги в защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он обвиняется в покушении и организации убийств предпринимателей. Жители региона недовольны, что его дело рассматривается в Москве, а не на родине.
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