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Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске

, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]

Дегтярев сообщил о провокаторах из Грузии на акциях в Хабаровске
Фото: Михаил Дегтярев, duma.gov./globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в регион прибыли организаторы провокаций. Своим мнением он поделился в интервью с продюсером телеканала RTVi Сергеем Шнуровым.

«Они здесь, мы знаем, в том числе из Грузии», - пояснил он.

Дегтярев отметил, что в субботу на несанкционированной акции в Хабаровске правоохранителями было изъято «несколько единиц ножей и даже топор».

Напомним, что на Дальнем Востоке проходят митинги в защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Он обвиняется в покушении и организации убийств предпринимателей. Жители региона недовольны, что его дело рассматривается в Москве, а не на родине. 

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