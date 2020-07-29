Дегтярев рассказал, как принял решение возглавить Хабаровский край

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29 июля 2020, 22:54 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Дегтярев, dumagovru/Twitter.com/globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев рассказал, как принял решение возглавить регион. Своей историей он поделился с продюсером телеканала RTVi Сергеем Шнуровым.

«За секунду решился, когда президент предложил … Это готовность себя реализовать, свои способности и управленческие, и человеческие», - пояснил он.

Дегтярев отметил, что как только вошел в кабинет главы Хабаровского края занимался только подписанием документов, поскольку их накопилось на целый стол. Он добавил, что своей главной задачей считает контроль расходования крупных финансовых поступлений, в том числе из федерального центра.

«И Москва и раньше, при прежнем губернаторе, и при Сергее Ивановиче Фургале много давала, и при Дегтяреве будет давать. Наша задача - их контролировать, расходование», - подчеркнул он.