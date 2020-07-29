Дегтярев назвал картельным сговором ситуацию с ценами на бензин в Хабаровском крае
29 июля 2020, 09:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: eadaily.com
Врио Хабаровского края пообещал разобраться в ситуации с высокими ценами на топливо в регионе.
На сложившуюся ситуацию Дегтяреву пожаловались рабочие Амурского судостроительного завода. Они рассказали, что на всех автозаправках одновременно повысилась цена на Аи-92, и стоимость литра теперь доходит до 50 рублей.
Дегтярев отметил, что власти края будут обращаться в Федеральную антимонопольную службу, чтобы разобраться в этом вопросе.
«Это картельный сговор, с этим надо разобраться, для этого есть инструменты у государства», – сказал Дегтярев и пригласил общественников присоединиться к проверкам автозаправок.
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