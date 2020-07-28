Дегтярев познакомился с Комсомольском-на-Амуре и удивлен: впечатление изменилось

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28 июля 2020, 15:04 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев, фото из соцсети

Михаил Дегтярев, приступивший к исполнению обязанностей губернатора Хабаровского края, начал знакомство с регионом с поездок по районам. Он познакомился с Комсомольском-на-Амуре, и "волосы на голове шевелятся".

По его признанию, городу выделялись колоссальные средства на развитие, но очевидно, что результатов нет. В ходе встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе он заявил, что состояние Комсомольска-на-Амуре и ход строительства ряда социальных объектов в городе производят удручающее впечатление.

"Из того, что я за последнюю неделю по Комсомольску-на-Амуре увидел - у меня просто волосы на голове шевелятся", - эмоционально сказал Дегтярев. Он пообещал детально разобраться, почему важные стройки встали, благоустройство города находится в упадке. "Ни Барак Обама, ни Дональд Трамп, ни Москва не виноваты в том, что там происходит", - подчеркнул врио главы региона и пообещал "разбираться со всеми недобросовестными подрядчиками, чиновниками и теми, кто их, может быть, покрывает".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 27 Июл 2020 в 1:07 PDT

Ранее Михаил Дегтярёв провел аппаратное совещание, на котором заявил: "Вводим персональную ответственность. Объект не сдан, хоть один рубль ушел в федеральный бюджет — расстаёмся. Так будем работать теперь".

Во время встречи с жителями врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его изумила информация о закупке регионом за доллары газа, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.

В Хабаровск Дегтярев пригласил Сергея Шнурова, чтобы с ним выйти к митингующим.