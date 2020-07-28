Шнуров прилетал в Хабаровск по приглашению Дегтярёва

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28 июля 2020, 07:29 [ «Аргументы Недели» ]

Шнуров в Хабаровске, фото из соцсети

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров прилетел в Хабаровск по приглашению врио главы Хабаровска Михаила Дегтярёва. Дегтярёв не был знаком с музыкантом, но пригласил его именно он, сообщает kp.ru.

После отставки главы края Сергея Фургала в Хабаровске практически ежедневно проходят митинги в его поддержку. Сначала Дегтярёв не собирался встречаться с митингующими.

Приезда Шнурова в Хабаровске ждали с воскресенья, после того, как врио губернатора возвращаясь из поездки в Ванино остановился в своем автомобиле у колонны протестующих возле дороги и на вопрос людей о встрече с ними пообещал, что "Серега Шнуров прилетит, и мы может вдвоем выйдем".

Прилетев в Хабаровск, музыкант в первую очередь направился к толпе. Правительство края устроило короткий брифинг на Комсомольской площади. Разговор шел на ногах. Шнуров прошелся с колонной по улице. Он сказал, что прилетел в Хабаровск записать интервью с Дегтярёвым.

Шнуров сказал, что пойти на выборы губернатора Хабаровского края не собирается и объяснил, что "в Петербурге проблем полно".

Людей в колонне с приезжей знаменитостью становилось больше. Шнуров прошел с хабаровчанами несколько кварталов.

Во время встречи с жителями врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его изумила информация о закупке регионом за доллары газа, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.

Почему Дальний Восток встал за Фургала.