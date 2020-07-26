Дегтярев «в нокдауне» от закупок Хабаровском газа за доллары
26 июля 2020, 16:08[ «Аргументы Недели» ]
Во время встречи с жителями врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что его изумила информация о закупке регионом за доллары газа, который американская компания Exxon Neftegas добывает на Сахалине.
Американский газ законтрактован для Хабаровского края в долларах до 2025 года. Согласно контракту, стоимость ресурса составляет 54 доллара. Дегтярев признался, что находится в нокдауне от открывшегося ему факта, так как не представлял себе такого в России в 2020 году.
"Газпром" через пять лет перейдет на снабжение местных ТЭЦ и мощностей, так что будем топиться российским газом в рублях по нормальным ценам, отметил Дегтярев.
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