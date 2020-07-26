Дегтярев предложил создать народный совет для консультации с жителями

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26 июля 2020, 15:43 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Дегтярев, фото: duma.gov./globallookpress.com

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев на встрече с жителями двух районов Хабаровска предложил создать народный совет для консультации с жителями по основным вопросам и проблемам региона.

Михаил Дегтярев считает, что разговоры должны вестись только конструктивные: "С толпой, с плакатами, невозможно общаться. Нет обратной конструктивной связи! Я работаю с людьми, с проблемами. А все претензии невозможно удовлетворить! Детально надо подходить!" Дегтярев добавил, что его появление на акциях в поддержку Фургала станет плохим примером: "Я сам нарушу закон и покажу плохой пример жителям Хабаровского края". Поэтому его предложение - "создать народный совет, в него включить активных представителей от разных социальных групп и населенных пунктов. Будем общаться в таком формате регулярно, с теми, с кем я могу увидеться, увижусь".

При этом он заявил, что как член ЛДПР продолжит оказывать поддержку Фургалу и в случае его освобождения, уйдет с поста главы региона, чтобы не составлять ему конкуренцию. Дегтярев поддерживает то, что суд должен быть открытым.