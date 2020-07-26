Дегтярев выразил мнение, каким должен быть суд в Хабаровске в отношении Фургала

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26 июля 2020, 07:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Михаил Дегтярев, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

Назначенный врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье на встрече с жителями региона в поездке по районам заявил, что поддерживает их мнение о том, что Сергея Фургала нужно судить в Хабаровске.

Снятый президентом РФ Владимиром Путин Фургал, подозреваемый в организации убийстве двух хабаровских предпринимателей и покушении на еще одного бизнесмена, был арестован в Хабаровске и перевезен в Москву.

Михаил Дегтярев в ходе встречи с жителями края заявил, что суд над бывшим губернатором Фургалом должен пройти в открытом режиме. Дегтярев считает, что как "должностное лицо" он не может комментировать и давать оценку решениям суда по делу Фургала", но как человек, полагает, что надо довериться суду.

Он поддерживает то, что суд должен быть открытым. "Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать", - сказал Дегтярев. Врио главы региона считает "разумными требования судить Фургала в Хабаровске".

Пресс-служба Правительства Хабаровского края сообщила, что Дегтярев вчера в среднюю школу № 2 в поселке Ванино приехал без предупреждения.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Михаил Дегтярёв (@degtyarev_info) 25 Июл 2020 в 4:08 PDT

После ареста Фургала жители края проводят акции в его поддержку.