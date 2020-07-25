В Хабаровске горожане проводят вторую за день несанкционированную акцию в поддержку Фургала
25 июля 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]Источник: Интерфакс
В Хабаровске в субботу горожане проводят вторую за день несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
По словам очевидцев, участники мероприятия в поддержку арестованного Фургала с плакатами в руках идут по центральным улицам столицы региона. Сколько хабаровчан пришло вечером на акцию, официально пока не называется.
Ранее сегодня несанкционированные акции в поддержку Фургала проходили в Хабаровске, Владивостоке, на Сахалине. В митинге и шествии, которые в Хабаровске начались в полдень и завершились через четыре часа, по данным мэрии города, приняли участие 6,5 тысяч человек.
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