В Хабаровске горожане проводят вторую за день несанкционированную акцию в поддержку Фургала

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25 июля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото из соцсетей

В Хабаровске в субботу горожане проводят вторую за день несанкционированную акцию в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

По словам очевидцев, участники мероприятия в поддержку арестованного Фургала с плакатами в руках идут по центральным улицам столицы региона. Сколько хабаровчан пришло вечером на акцию, официально пока не называется.

Ранее сегодня несанкционированные акции в поддержку Фургала проходили в Хабаровске, Владивостоке, на Сахалине. В митинге и шествии, которые в Хабаровске начались в полдень и завершились через четыре часа, по данным мэрии города, приняли участие 6,5 тысяч человек.

На Дальнем Востоке воздух недовольства с каждым годом всё гуще. «Спичкой» стал арест в Хабаровске губернатора края Сергея Фургала.