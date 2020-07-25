Жители Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска сегодня вновь вышли на акции в поддержку арестованного Фургала

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25 июля 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

фото с акции из соцсети Вконтакте

Жители Хабаровска, Владивостока и Южно-Сахалинска сегодня вновь вышли на несанкционированные акции в поддержку снятого и арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Участники акций в поддержку Фургала собираются на центральных площадях этих крупных городов Дальнего Востока и направляются шествием по центральным улицам.

Официальные данные о количестве участников шествий уточняются. Полиция следит за порядком в ходе несанкционированных акций.

О задержании Сергея Фургала Следственный комитет РФ сообщил в ночь на 9 июля. По версии следствия, экс-глава региона, будучи бизнесменом в 2004-2005 годах, организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова. После информации об аресте Фургала жители Хабаровска начали устраивить массовые несанкционированные акции в его поддержку, с ним присоединились жители других дальневосточных городов.

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отрешении Сергея Фургала от должности губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Михаил Дегтярев - депутат Госдумы от ЛДПР.

На Дальнем Востоке воздух недовольства с каждым годом всё гуще.