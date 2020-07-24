Хабаровск может стать началом конца

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

На Дальнем Востоке воздух недовольства с каждым годом всё гуще. «Спичкой» стал арест в Хабаровске губернатора края Сергея Фургала. За последние годы арестовали и осудили с десяток руководителей регионов. Белых – в Кирове. Маркелова – в Марий Эл. Хорошавина – на Сахалине. И ещё несколько человек. Но ни за кого так не выступали люди, как за Фургала. А ведь его подозревают в причастности к убийству двух человек.



Что, хабаровчане массово сошли с ума, чтобы протестовать против ареста такого фигуранта? Девять дней подряд выходил народ на шествия и митинги. И не десятки человек. Десятки тысяч. К протестам в краевом центре присоединился Комсомольск-на-Амуре, другие населённые пункты. А неделю спустя прошла массовая демонстрация во Владивостоке. Один из главных тамошних лозунгов: «Мы слышим тебя, Хабаровск!»



Наконец, градус недовольства повысил и арест Фургала не дальневосточными правоохранителями, а московскими. То есть опять Москва. Но если у хабаровчан есть хоть какой-то повод, то Владивостоку Фургал с какого боку? Только с одного: неприязнь к Москве. Плакат в Хабаровске: «Москва, уходи!» – это экстремальный, но не случайный всплеск. Дальний Восток все последние десятилетия чувствует себя чужим при разделе общероссийского пирога. Получается, что Кавказ или Питер для России важны, а Дальний Восток нет. Хотя Москва и трещит о приоритетном его развитии, плодит чиновничьи соты в управленческом улье, но жизнь людей от этого не улучшается. Лучше она становится только у чиновничества.



Некоторые политические аналитики уже опасливо предполагают, что если Москве Хабаровск не нужен, то рядом граница с Китаем и Кореей, и народ об этом знает.



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