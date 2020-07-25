Михаил Дегтярев – «активный» и «плодовитый» законодатель

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25 июля 2020, 00:50 [ «Аргументы Недели», Ирина Толмачева, Руководитель исследовательской группы ИД «Аргументы недели» ]

фото: соцсети

Михаил Дегтярев, назначенный Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, как депутат Государственной Думы, был в центре внимания исследовательской группы ИД «Аргументы недели».

По сути, Михаил Дегтярев входил в число лидеров и демонстрировал внутри фракции ЛДПР высокую лоббистскую эффективность. В числе эффективных лоббистов оказались также Владимир Жириновский, Олег Луговой, Игорь Лебедев, Дмитрий Савельев.

В «Рейтинге лоббистской эффективности законодателей 2019» Михаил Дегтярев был практически наравне с лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским . В рамках исследования лоббистская эффективность парламентариев рассматривалась как способность к продвижению через парламент законодательных инициатив.

Михаил Дегтярев показывал не только активную законотворческую позицию, попадая в группу «активных» законодателей, но и большую продуктивность в продвижении законодательных инициатив, как парламентарий группы «плодовитых». С его участием за исследуемый нами период было рассмотрено двадцать два законопроекта. Из них двенадцать законопроектов были подписаны президентом.

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