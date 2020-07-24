Дегтярев ответил на призывы хабаровчан «идти в баню»: «Я буду париться с большими начальниками»

Аргументы Недели → Общество 13+

24 июля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В соцсетях появилось видео, в котором врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв делится своими планами о том, как он собирается решать насущные вопросы региона.

«Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придется париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края», - заявил Дегтярев и попросил отнестись к этому с пониманием.

Напомним, что после появления информации о назначении Михаила Дегтярева на пост врио главы Хабаровского края, некоторые протестующие на акциях использовали лозунг «Дегтярев, иди в баню!» и фотографию врио губернатора в бане, куда он ходил с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.