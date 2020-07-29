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Без применения силы не обошлось: в Комсомольске-на-Амуре задержали участников митинга в защиту Сергея Фургала

, 16:00 [ «Аргументы Недели», ] Источник: «МБХ медиа»

Без применения силы не обошлось: в Комсомольске-на-Амуре задержали участников митинга в защиту Сергея Фургала
Фотография из телеграм-канала Сергея Наумова

В Комсомольске-на-Амуре после акции в защиту арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали троих человек. Об этом сообщил порталу «МБХ медиа» координатор «Открытой России» Сергей Наумов.

«Эти активисты ходят каждый день на митинг к зданию администрации города. Сегодня к нам приехал Дегтярев, может это с этим связано. К участникам митинга пришла толпа полицейских и начала проверять документы, сейчас задержанных доставили в отдел полиции», — сообщил Наумов.

По словам одной из участниц акции Светланы Дильман, её сына побили, в том числе ногами, около пяти силовиков. Телефон у него выбили. В отделе полиции Евгения окружили около 7 сотрудников полиции, его заставили подписать какие-то бумаги.

Что вменяют задержанным, пока неизвестно.

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