Аргументы Недели → Общество 13+

3 августа 2020, 15:12 [ «Аргументы Недели. Кубань», Сергей Семенов ]

Фото предоставлено VIJU BAR

Известный сочинский ресторатор Владислав Карпухин продал один из своих проектов VIJU BAR. По словам предпринимателя, он устал от той массы агрессивного негатива и клеветы, которые сопровождают его работу в последние годы. Карпухин по просьбе новых владельцев продолжит руководить заведением, но уже в статусе управляющего. Заведение Карпухина – знаменитый на всю страну «Баран-Рапан» - посещают и Владимир Путин, и многие другие федеральные политики, и звезды российского спорта и шоу-бизнеса. Что же заставило успешного ресторатора выйти из процветающего бизнеса?

История ресторанов «Баран-Рапан» и «Феттуччине» (это еще один знаковый проект Владислава Карпухина, расположенный по соседству), ставших визитной гастрономической карточкой Сочи, началась в 2013 году. Тогда бизнесмен Карпухин приобрел два нижних этажа дома по адресу улица Театральная, 11. Дом был недавно построен известным в некоторых кругах девелопером Бровцевым и еще не введен в эксплуатацию.

Имя Вадима Владимировича Бровцева в последнее время часто мелькает в прессе. Одни СМИ упоминают его в материалах, посвященных масштабному мошенничеству в непризнанной республике Южная Осетия, в которой он несколько лет возглавлял правительство и даже был и.о. президента. Другие – в связи с вероятным самостроем в сочинской Хосте: на территории бывшего садового товарищества «Сутугинское» вместо фруктовых деревьев неожиданно выросло несколько жилищных комплексов и объекты коммерческой недвижимости. По мнению СМИ, есть основания полагать, что вся эта масштабная застройка может оказаться незаконной.

Из документов, имеющихся в распоряжении редакции, следует, что Вадим Бровцев мог выступать в качестве фактического собственника помещений дома на Театральной, 11. По крайней мере, с ним Владислав Карпухин, по его словам, вел переговоры о купле-продаже и передавал деньги. Хотя в подписании каких-либо документов по сделке Бровцев не участвовал.

В 2014 году Бровцев предложил ресторатору также приобрести нежилое помещение на трех уровнях десятого этажа все в том же доме, включая крышу с шикарным видом на Сочи. Впоследствии ресторатор создал на этой крыше яркий проект VIJU BAR, с которым теперь вынужден расстаться.

Карпухин рассказывает, что имущество приобретал у продавца В. Карпова – водителя Вадима Бровцева. Но договор от имени Карпова подписывала помощница Бровцева - С. Симонова.

Как бы то ни было, вся недвижимость в доме на Театральной, 11 была приобретена Владиславом Карпухиным на законных основаниях. А планы устройства ресторанов на нижних этажах («Баран-Рапан» и «Феттуччине»), бара, бассейна и клуба на кровле (VIJU BAR) — согласованы со всеми заинтересованными лицами и во всех необходимых инстанциях.

Казалось бы, занимайся бизнесом, развивайся, живи да радуйся. Однако не тут-то было. Мир в доме на Театральной продолжался недолго.



Короткий мир

Как только рестораны стали популярными у местных жителей и гостей города, а ресторатор приступил к реализации концепции бара на крыше, начали происходить странные вещи, которые сам Карпухин иначе чем «войной» не называет. Уже несколько лет подряд весь бизнес Владислава Карпухина подвергается атакам. Но основной мишенью является именно крыша – то есть VIJU BAR.

К примеру, в различные городские инстанции регулярно подаются жалобы на «захват ресторатором общедомового имущества в виде крыши» и «незаконную перепланировку помещений»: якобы новые владельцы надстроили для VIJU BAR два дополнительных этажа. При этом бесчисленное количество проверок, проведенных различными органами для того, чтобы установить достоверность изложенных в жалобах сведений, показало – никаких нарушений нет, все делалось строго в рамках закона. Десятый нежилой этаж был законно приобретен у прежнего владельца, а перепланировка (в нее и вовсе не входила надстройка дополнительных этажей) согласована с городскими властями.

Более того: мифические «захватчики общедомового имущества» проявили особую лояльность, пообещав, что жильцы дома будут иметь свободный доступ в развлекательные заведения на десятом этаже, в частности, в бассейн.

Также «доброжелатели» пытались добиться демонтажа лифтовой шахты, смонтированной на фасаде здания и ведущей к VIJU BAR — но арбитражный суд отказал в удовлетворении иска по этому поводу.

А заявители кто?

Надо сказать, что большинство заявлений, на проверку которых тратится столько государственных денег и оплаченных налогоплательщиками человеко-часов, подписаны Ириной Пасилецкой – нынешней главой ТСН дома на Театральной, 11, сменившей на этом посту самого Вадима Бровцева.

В марте 2019 года Пасилецкая даже подала в краевой Следственный комитет заявление, в котором обвиняла собственника ресторанов в мошенничестве и фальсификации доказательств. Состоялась очередная тщательная проверка, по результатам которой следователь, майор Берендеев, в апреле 2020 года отказал в возбуждении уголовного дела.

Людям, знающим ситуацию изнутри, кажется, что госпожа Пасилецкая сменила Бровцева на посту главы ТСН чисто номинально, а реальным «хозяином положения» в доме остается именно он.

Так это или не так, утверждать не беремся. Однако то, что заведения, управляемые Карпухиным, преследует злой рок, прямо-таки бросается в глаза. Ну разве не чистым невезением стоит называть то, что в один «прекрасный» день, 14 июля 2018 года, в ресторане «Баран-Рапан» оказалось отключено водоснабжение и прекратила работать канализация? Убытки ресторана только за сутки составили миллион рублей. Вдобавок отключение случилось в самый неподходящий для любого бизнесмена сферы гостеприимства момент – в разгар Чемпионата мира по футболу, матчи которого проходили и в Сочи.

Впрочем, сам Карпухин считает, что никакой эфемерный «злой рок» здесь не при чем. Скорее это была обдуманная диверсия, - катастрофа с водопроводом и канализацией случилась не сама по себе, а была кем-то инициирована. Заявление об этом Крапухин подал в правоохранительные органы и по факту было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство».

Спустя две недели события приняли совсем уж криминальный оборот - ресторан был обстрелян из пистолета. Увы, в этом случае люди в погонах не инициировали разбирательство. Если стрелков, которых не взяли с поличным, установить и в самом деле нелегко, то идентифицировать тех, у кого была возможность оставить ресторан без водоснабжения и канализации, проще простого. По всем правилам, доступ к домовым коммуникациям имеют руководители товарищества собственников недвижимости. А значит, он есть у Ирины Пасилецкой, председателя правления. Были ли заданы правоохранителями вопросы руководителям правления ТСН, нам неизвестно.

Будем надеяться, следствие разберется в том, кто именно стоял за отключением, кто повинен в нанесенном бизнесу ущербе и есть ли во всем этом вина руководства ТСН, обязанного контролировать качество работы домовых инженерных систем.

Кому это надо?

Но зачем кому бы то ни было стараться разрушить успешный бизнес, прекратить работу не побоимся этого слова потенциально одного из знаковых мест города Сочи?

Карпухин затрудняется точно сказать, что могло послужить поводом для объявления ему войны. Возможно, предполагает он, оппонентам не дает покоя успешность «Баран-Рапана» и «Феттуччини»: заведения популярны в Сочи и за его пределами, в них обедали первые лица государства, посещавшие город — Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Знаковым местом под управлением Карпухина стал бы и VIJU BAR. Возможно, противников привлекает место расположения бара – прекрасная видовая площадка. Действительно ведь – обзавидоваться можно. Как тут не попытаться, имея ресурсы и «верных людей», попытаться сделать своим чужое.

Проверенной информации о том, кто мог бы стоять за всеми этими, скажем так, недружественными действиями, у нас нет. Вместе с тем, самому Владиславу Карпухину начинает казаться, что за организацией давления на его бизнес может стоять никто иной, как Вадим Бровцев.

Бровцев по-прежнему официально входит ТСН «На Театральной», ему принадлежит недвижимость в доме и в немалом количестве. Да к тому же ранее с другой крышей в другом доме уже случались юридические метаморфозы.

Еще в 2006 году Вадим Бровцев стал одним из соучредителей ЖСК «На Нагорной» (Сочи, Нагорная, 19). В этом доме девелопер владеет квартирой №38, расположенной на последнем этаже. Сначала площадь принадлежавшего ему имущества составляла 157,5 кв. м. Однако теперь он владеет все той же квартирой №38, но площадью уже 585,7 кв. м. За счет чего «выросло» жилье?

На первом этапе появился протокол собрания правления, согласно которому Бровцеву была передана кровля дома - для строительства навеса «с целью улучшения эксплуатационных качеств здания». Ничего плохого в этом нет – почему бы не улучшить эксплуатационные качества? Генподрядчиком работ было выбрано ООО «Вермикулит-4», а проектировщиком ООО «Вермикулит» - обе компании по данным «СПАРК-Интерфакс» подконтрольны Бровцеву.

После того, как внутренняя документация ЖСК была подготовлена должным образом, Вадим Бровцев обратился в суд с иском к кадастровому инженеру Петровой Е.Ю. об исправлении кадастровой ошибки. Это означало: де-юре площадь бровцевского владения должна вырасти в три раза (со 157,7 до 585,7 кв. м.) — как раз за счет балконов, лестницы и крыши. Инженер Петрова согласилась с иском, и суд без проблем удовлетворил его. Так, в результате «игры» с документацией ЖСК и «правильного» судебного процесса Вадим Бровцев стал собственником имущества, которое по природе своей обычно является общедомовым.

Квартирный вопрос

Кстати, ранее СМИ высказывали мнение, что Бровцев мог «подарить» элитную недвижимость Николаю Бондарчуку, бывшему директору сочинского МУУП «МИГ» («Муниципальный институт генплана»). Журналисты предположили, что Бондарчук имел возможность помогать Бровцеву приобретать в Сочи участки под застройку – в той же Хосте и на Театральной улице. Предположим, что другие участники этого конфликта, в том числе и те, кто бомбардируют различные инстанции жалобами с беспочвенными обвинениями, также надеются получить недвижимость в награду.

Среди жильцов дома на Театральной, 11, кстати, есть и другие печально знаменитые персоны. Например, Сергей Степанович Гоч. Он возглавлял ОВД московского района Южное Бутово и в «нулевые» годы, во время противостояния местных жителей и застройщиков, бесстрашно боролся против мифических «провокаторов», о чем убежденно рапортовал в https://www.newsru.com/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_linkrealty/11jul2011/ovd_butovo.html?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link телепередаче «Постскриптум». Правда, Отечество не оценило рвение товарища полковника. Как писал newsru.com, проверка обнаружила у него две квартиры и коттедж в Подмосковье, которые трудно было бы приобрести на милицейскую зарплату. В июле 2011 года заслуженный начальник ОВД вынужден был покинуть должность. А в декабре 2018-го коллекционер элитной недвижимости приобрел квартиру в доме на Театральной, 11 у Ольги Николаевны Бровцевой — матери Вадима Бровцева.

Информацию пустили волной

Стоит отметить еще один важный момент – в СМИ регулярно появлялись и появляются материалы о «захваченной» кровле дома на Театральной, о самострое, разрушающем дом, о разгуле «золотой молодежи» в VIJU BAR, о громкой музыке, от которой якобы страдают жильцы дома. И так далее. При этом наших коллег-журналистов, видимо, не смущает тот факт, что многочисленные проверки компетентных органов раз за разом подтверждают: деятельность бара и прочих заведений законна, проекты соответствуют всем условиям и разрешениям, никакого вреда собственникам квартир на Театральной они не приносят.

Более того, с 13 января 2020 года тот же VIJU BAR и вовсе не работает – он закрылся до официального введения ограничений в связи скоронавирусом. Каково же было удивление бизнесмена Карпухина, когда относительно недавно он увидел в прессе заказной сюжет о том, что его заведение в нарушение карантинных мер продолжает портить жизнь всему дому на Театральной…

Стоит ли говорить, что, как рассказывает Владислав Карпухин, буквально на следующий день после выхода материала в СМИ внеплановую неформальную проверку объекта провел заместитель прокурора города Сочи Юрий Салютин. Само собой, осмотр красноречиво засвидетельствовал, что заведение не функционирует уже много месяцев, а изложенные в прессе данные лживы. На вопрос, откроется ли VIJU BAR или бассейн, Карпухин ответил, что это будут решать уже новые собственники.

«Мусорные СМИ» регулярно обвиняют Владислава Карпухина в совершенно несуразных вещах. И как бы ни было все шито белыми нитками, по мнению ресторатора, это не может не затрагивать его репутацию. Поэтому Карпухин говорит, что решил обратиться в суд.

Но даже если будут установлены факты клеветы и ее заказчики, пока пройдут суды, потоки «дезы» будут продолжать свою черную работу. Дурное слово - что капля, которая, как известно, камень точит: подобные сюжеты незаслуженно создают VIJU BAR репутацию проблемного заведения.

В таких условиях, когда нормально работать и развивать бизнес не получается, Карпухину, по его словам, только и остается, что выходить из ставшего проблемным проекта. Ведь надежд на справедливость он уже не питает.