В России снизили первоначальный взнос по ипотеке до 15%

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3 августа 2020, 13:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

фото: домик, pixabay.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса с 20 до 15%. Соответствующее заявление он сделал в ходе совещания с вице-премьерами в понедельник, 3 августа.

Мишустин отметил, что данные действия направлены на привлечение в программу льготного ипотечного кредитования тех заемщиков, которые не успевают накопить 20% от суммы кредита в качестве первоначального взноса до 1 ноября 2020 года. Он добавил, что такая же возможность появится у участников программ по льготной ипотеке для семьи с детьми и дальневосточной ипотеки.

Кроме того, глава кабмина предложил увеличить сумму кредитов, по программе льготной ипотеки под 6,5%, с 740 до 900 млрд рублей.

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