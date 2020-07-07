Эксперт объяснил, что влияет на цены первичного жилья в России

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7 июля 2020, 12:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: деревянный домик, pixabay.com

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников рассказал, от чего зависят цены одного квадратного метра жилплощади в различных регионах России.

Масленников отметил, что первым фактором является количество доступного жилья на первичном рынке, вторым – состояние спроса, а третьим-уровень дохода населения, его заработной платы и сбережений в том или иной субъекте страны.

«Сейчас это, возможно, несколько скорректируется от реализации программы льготной ипотеки по 6,5%. Да и вообще, тенденции ставок ипотечного кредитования сейчас идут вниз. И многие банки уже кредитуют ниже 7%», - пояснил он RT.

Ранее СМИ составили рейтинг регионов с самыми низкими ценами на жилую недвижимость.