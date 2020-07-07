Перечислены регионы с самой низкой стоимостью жилья в новостройках

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7 июля 2020, 12:37 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: домик на дереве, pixabay.com

СМИ составили рейтинг регионов с самыми низкими ценами на жилую недвижимость, основываясь на статистике стоимости жилплощади в новостройках в I квартале 2020 года в России. Отмечается, что средняя цена за квадратный метр в первые три месяца 2020 года в РФ составила 71,5 тысяч рублей.

Первое место по стоимости жилья заняла Кабардино-Балкария - 29,7 тысяч рублей, на второй строчке разместился Дагестан - 32 тыс., далее идет Калмыкия - 33 тыс. и Северная Осетия - 34,5 тыс., а завершает пятерку лидеров Карачаево-Черкесия - 36 тыс.

При этом самые высокие цены за квадратный метр жилплощади зафиксированы в Москве - 214,3 тыс., Сахалинской области - 122,9 тыс., Санкт-Петербурге - 118,7 тыс., Приморском крае - 99,9 тыс. и Магаданской области - 94,5 тыс.

Для формирования статистки учитывался первичный рынок жилья и все типы квартир.

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