Сергей Фургал отказался от основного адвоката

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3 августа 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Фемида, pixabay.com

Адвокат Борис Кожемякин сообщил, что экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от его услуг. Отмечается, что в суде интересы арестованного политика представляют два юриста.

«Соглашение было расторгнуто 30 июля. Причины и мотивы этого решения мне неизвестны», - пояснил он.

Известно, что Борис Кожемякин являлся основным защитником Фургала. Бывший губернатор обвиняется в причастности к организованной преступной группировке и организации убийств ряда предпринимателей в 2004-2005 гг. Сам он находится в СИЗО «Лефортово». Вину не признает.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске впервые за три недели митингов не состоялось дневное шествие в поддержку Сергея Фургала.